Bắt vợ chồng Phạm Quỳnh Trang và Phạm Trung Tĩnh

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa triệt phá thành công một đường dây tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tiếp tục đưa sang Campuchia. Vụ án phức tạp, trải dài qua nhiều tỉnh, thành phố với sự tham gia của các đối tượng có mối quan hệ thân quen nhằm che giấu hành vi phạm pháp. Hiện đã có 5 đối tượng bị khởi tố, trong đó một đối tượng đang bị truy nã.

Rạng sáng ngày 16/4/2025, anh Dong Zheng Long (SN 1997, trú tại TP. Thẩm Quyến, Trung Quốc) chạy đến chốt bảo vệ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP. Pleiku để cầu cứu. Anh trình báo về việc bị lừa sang Campuchia lao động và đang trên đường bị đưa trái phép đi tiếp.

Theo lời khai, Long bị dụ dỗ trên mạng xã hội WeChat với lời mời làm việc lương cao. Sau khi được hướng dẫn di chuyển qua nhiều chặng, anh bị hai đối tượng người Trung Quốc đánh đập và ép vượt biên vào Việt Nam qua đường mòn vào tối 14/4. Từ đó, Long bị bàn giao cho các đối tượng người Việt và liên tục di chuyển bằng các phương tiện khác nhau về phía Nam.

Từ trái sang, từ trên xuống, các đối tượng: Nguyễn Quang Lương, Phạm Anh Tuấn, Phạm Quỳnh Trang, Phạm Trung Tĩnh. Ảnh: Báo Gia Lai

Trên xe 7 chỗ BKS 51L-784.60 do Nguyễn Quang Lương (SN 1974, trú tại huyện Hóc Môn, TP. HCM) điều khiển, Long phát hiện thêm hai người Trung Quốc khác cùng hành trình sang Campuchia làm việc cho các công ty cờ bạc và lừa đảo. Lo sợ bị ép buộc, Long đã bỏ trốn tại Pleiku và trình báo công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương xác minh và truy bắt các đối tượng liên quan.

Ngày 28/4, tổ công tác phát hiện chiếc xe 51L-784.60 di chuyển trên quốc lộ 14. Tại chốt kiểm soát giao thông thuộc xã Ia Glai (huyện Chư Sê), lực lượng Công an đã bắt giữ Nguyễn Quang Lương, trên xe lúc đó còn có Zhang Gui (SN 1980, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc). Zhang Gui khai từng làm việc cho công ty Trung Quốc tại Campuchia, và được đưa về nước qua ngả Việt Nam.

Tiếp tục mở rộng điều tra, tối 1/5, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Công an TP. Đà Nẵng bắt giữ Phạm Anh Tuấn (SN 1973, trú tại Quận 11, TP. HCM) khi đang di chuyển bằng xe khách. Tuấn giữ vai trò tổ chức vận chuyển người tương tự như Lương.

Từ lời khai của Tuấn, lực lượng chức năng bắt tiếp Phạm Quỳnh Trang (SN 1982, trú tại TP. Nam Định) và chồng là Phạm Trung Tĩnh (SN 1980). Cặp đôi này khai nhận đã phối hợp với Lương và Tuấn theo sự chỉ đạo của Lê Quang Lương (SN 1977, trú tại quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) – đối tượng giữ vai trò điều phối chính. Mỗi chuyến đưa người trót lọt, các đối tượng được trả công từ 11–12 triệu đồng.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng: Lê Quang Lương, Nguyễn Quang Lương, Phạm Anh Tuấn, Phạm Quỳnh Trang và Phạm Trung Tĩnh về hành vi tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép. Riêng đối tượng Lê Quang Lương hiện đang bị truy nã.