Ngày 28-8, Công an xã Đăk Pék, tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Quảng Ngãi triệt phá tụ điểm tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong số này, có ông N.A.T (SN 1992, trú tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi), là nhân viên Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh.

Kiểm tra nơi ở và nơi làm việc của ông N.A.T, cơ quan công an thu giữ 6 gói nilon ma túy đá



Trước đó, lực lượng công an kiểm tra nhà số 171, đường Hùng Vương, xã Đăk Pék - do ông N.X.N. (SN 1995, trú thôn Đăk Ra, xã Đăk Pék) thuê để mở tiệm xăm hình.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ông N.X.N cùng hai người khác đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Một trong số 3 người đã khai nhận mua ma túy từ ông N.A.T (SN 1992), là nhân viên quản lý bảo vệ rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh.

Tiến hành khám xét nơi làm việc và nơi ở của ông N.A.T, lực lượng chức năng thu giữ 6 gói nilon chứa tinh thể rắn màu trắng, ông N.A.T khai nhận là ma túy đá.

Hiện, 2 đối tượng đang bị tạm giữ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và ông N.A.T bị tạm giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.