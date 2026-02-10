HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Bắt và khám xét nơi ở của Cao Thị Hằng SN 1984

Duy Anh |

Ngày 8/2, Công an phường Cầu Giấy, TP Hà Nội cho biết bắt giữ đối tượng Cao Thị Hằng (SN 1984; thường trú tại xã Thanh Miện, TP Hải Phòng) về hành vi buôn bán pháo nổ.

Theo đó, thực hiện đợt cao điểm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, ngày 5/2, trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn, Công an phường Cầu Giấy phát hiện xe khách có biểu hiện nghi vấn tại phố Chùa Hà. 

Qua kiểm tra phát hiện trong xe có 1 thùng hàng bên trong 4 hộp pháo có chữ nước ngoài, nghi là pháo nổ. Lái xe khai nhận được thuê vận chuyển số hàng trên từ xã Thanh Miện, TP Hải Phòng.

Bắt và khám xét nơi ở của Cao Thị Hằng SN 1984 - Ảnh 1.

Đối tượng Cao Thị Hằng và tang vật (Ảnh: Công an Hà Nội).

Tiến hành xác minh, Công an phường làm rõ chủ số hàng trên là Cao Thị Hằng (SN 1984; thường trú tại xã Thanh Miện, TP Hải Phòng). 

Hằng khai nhận đã mua pháo hoa nổ qua mạng xã hội để bán kiếm lời. 

Kiểm tra nơi ở của Hằng, Công an phường Cầu Giấy phát hiện, thu giữ thêm 4 hộp pháo hoa nổ cất giấu trong nhà. Kết quả giám định số tang vật thu được là 14,554 kg pháo nổ.

Hiện, tại Công an phường Cầu Giấy đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

