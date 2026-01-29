HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bắt và di lý Phan Văn Hậu sinh năm 2003

Duy Anh |

Phan Văn Hậu là đối tượng bị truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”, đã lẩn trốn ở nhiều nơi trước khi bị bắt.

Ngày 29/1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa phối hợp với Công an xã Thuận Lợi tổ chức bắt giữ thành công đối tượng Phan Văn Hậu.

Bắt và di lý Phan Văn Hậu sinh năm 2003 - Ảnh 1.

Đối tượng Phan Văn Hậu (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Phan Văn Hậu, sinh năm 2003, thường trú tại xã Thuận Lợi, tỉnh Đồng Nai là đối tượng bị Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Đồng Nai ra Quyết định truy nã để thi hành bản án 30 tháng tù giam về tội "Cố ý gây thương tích".

Trong thời gian lẩn trốn, đối tượng thường xuyên thay đổi nơi ở, gây khó khăn cho công tác xác minh, truy tìm.

Hiện đối tượng Phan Văn Hậu đã được di lý và bàn giao cho cơ quan chức năng để tiếp tục quản lý, xử lý theo quy định.

Việc bắt giữ thành công đối tượng truy nã Phan Văn Hậu tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, chủ công của Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, đồng thời thể hiện hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng Công an các cấp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

