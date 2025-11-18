HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bắt và di lý Danh Phụng

Duy Anh |

Thấy có người đàn ông chở bạn gái cũ của mình đi nhậu, Danh Phụng đã chặn đường đâm người này bị thương, rồi bỏ trốn.

Ngày 16/11, Công an xã Châu Thành (tỉnh An Giang) cho biết vừa phối hợp với Công an đặc khu Phú Quốc bắt giữ đối tượng truy nã Danh Phụng, sinh năm 1996 (trú tại xã Châu Thành) khi đang lẩn trốn tại đặc khu Phú Quốc.

Bắt và di lý Danh Phụng- Ảnh 1.

Đối tượng truy nã Danh Phụng khi bị bắt giữ tại đặc khu Phú Quốc (Ảnh: Công an An Giang).

Trước đó, ngày 30/11/2024, anh Bông Văn G. chở chị N. đến nhậu tại nhà một người quen tại khu phố Minh Thành, thị trấn Minh Lương (nay là xã Châu Thành, tỉnh An Giang).

Khi ra về, anh G. bị Danh Phụng (bạn trai cũ của N.) chặn đánh và dùng dao tấn công vào lưng, gây thương tích 11%. 

Sau khi gây án, Phụng đã bỏ trốn khỏi địa phương. 

Ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định truy nã Danh Phụng về tội "Cố ý gây thương tích".

Bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an xã Châu Thành phát hiện đối tượng lẩn trốn tại địa bàn đặc khu Phú Quốc, đã phối hợp với Công an đặc khu Phú Quốc tiến hành bắt giữ đối tượng.

Hiện đã di lý đối tượng Danh Phụng về Công an xã Châu Thành để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

