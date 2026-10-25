HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt Trương Tuấn Kiệt SN 1993

Trang Anh
|

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định Trương Tuấn Kiệt là người thực hiện hành vi lấy trộm chiếc xe đạp điện.

Công an phường Rạch Giá, tỉnh An Giang tối 23/10/2026 cho biết đã tống đạt quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Tuấn Kiệt, (sinh năm 1993, ngụ số 30/10 Phạm Ngũ Lão, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang), để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 11/7/2026, cháu T.T.T (sinh năm 2018) điều khiển xe đạp điện đến Nhà Thiếu nhi Kiên Giang, địa chỉ số 04 Nguyễn Công Trứ, phường Rạch Giá, để bơi. Sau khi đến nơi, cháu Thành để xe tại khu vực hồ bơi. Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, khi ra lấy xe để về nhà, cháu T phát hiện chiếc xe đạp điện đã bị mất, Sau đó, gia đình cháu T đến Công an phường Rạch Giá trình báo sự việc.

- Ảnh 1.

Cán bộ Công an phường tống đạt quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam bị can Trương Tuấn Kiệt - Ảnh: Công an An Giang Cán bộ Công an phường tống đạt quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam bị can Trương Tuấn Kiệt - Ảnh: Công an An Giang

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Rạch Giá tiến hành xác minh, thu thập thông tin, lấy lời khai của người tố giác, người bị hại và những người có liên quan. Qua xác minh, cơ quan Công an xác định Trương Tuấn Kiệt là người thực hiện hành vi lấy trộm chiếc xe đạp điện nói trên. Khi được mời đến trụ sở Công an làm việc, Kiệt đã khai nhận hành vi vi phạm.

Theo kết quả định giá của Hội đồng định giá tài sản, chiếc xe đạp điện bị mất trộm có giá trị 3.500.000 đồng. Căn cứ kết quả định giá cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình xác minh, ngày 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Tuấn Kiệt để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản” theo quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Lệnh bắt người thuê xe Hyundai Lê Trần Thợ SN 1990
Tags

Trương Tuấn Kiệt

An Giang

trộm cắp tài sản

công an An Giang

xe đạp điện

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Cận cảnh khám xét kho hàng khiến Tôn Bằng - chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt

Cận cảnh khám xét kho hàng khiến Tôn Bằng - chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt

01:06
BMW giới thiệu xe chống đạn mới: Tiện nghi tối đa, bảo vệ an toàn trước súng ngắn

BMW giới thiệu xe chống đạn mới: Tiện nghi tối đa, bảo vệ an toàn trước súng ngắn

01:22
Honda City 2026 sắp ra mắt Việt Nam, có thể thêm bản hybrid tiết kiệm xăng

Honda City 2026 sắp ra mắt Việt Nam, có thể thêm bản hybrid tiết kiệm xăng

01:23
Đàn em Toyota Yaris nâng cấp với giá quy đổi từ 190 triệu đồng: "Ăn xăng như ngửi", có ADAS, camera 360

Đàn em Toyota Yaris nâng cấp với giá quy đổi từ 190 triệu đồng: "Ăn xăng như ngửi", có ADAS, camera 360

01:45
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại