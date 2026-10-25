Bắt Trương Tuấn Kiệt SN 1993

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định Trương Tuấn Kiệt là người thực hiện hành vi lấy trộm chiếc xe đạp điện.

Công an phường Rạch Giá, tỉnh An Giang tối 23/10/2026 cho biết đã tống đạt quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Tuấn Kiệt, (sinh năm 1993, ngụ số 30/10 Phạm Ngũ Lão, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang), để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 11/7/2026, cháu T.T.T (sinh năm 2018) điều khiển xe đạp điện đến Nhà Thiếu nhi Kiên Giang, địa chỉ số 04 Nguyễn Công Trứ, phường Rạch Giá, để bơi. Sau khi đến nơi, cháu Thành để xe tại khu vực hồ bơi. Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, khi ra lấy xe để về nhà, cháu T phát hiện chiếc xe đạp điện đã bị mất, Sau đó, gia đình cháu T đến Công an phường Rạch Giá trình báo sự việc.

Cán bộ Công an phường tống đạt quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam bị can Trương Tuấn Kiệt - Ảnh: Công an An Giang Cán bộ Công an phường tống đạt quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam bị can Trương Tuấn Kiệt - Ảnh: Công an An Giang

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Rạch Giá tiến hành xác minh, thu thập thông tin, lấy lời khai của người tố giác, người bị hại và những người có liên quan. Qua xác minh, cơ quan Công an xác định Trương Tuấn Kiệt là người thực hiện hành vi lấy trộm chiếc xe đạp điện nói trên. Khi được mời đến trụ sở Công an làm việc, Kiệt đã khai nhận hành vi vi phạm.

Theo kết quả định giá của Hội đồng định giá tài sản, chiếc xe đạp điện bị mất trộm có giá trị 3.500.000 đồng. Căn cứ kết quả định giá cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình xác minh, ngày 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Tuấn Kiệt để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản” theo quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.