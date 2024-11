Chiều 9-11, đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động thông tin về việc Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trần Phú Vinh (SN 1968, ngụ TP Vũng Tàu).

Được biết đêm qua cơ quan CSĐT công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Vinh

Ông Vinh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP Vũng Tàu vào tháng 9-2023, trước đó giữ chức vụ Chánh Thanh tra TP Vũng Tàu.

Ông Trần Phú Vinh bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "môi giới hối lộ". Các quyết định được tống đạt đến ông Vinh vào chiều tối 8-11, thời điểm này các lực lượng công an, viện kiểm sát nhân dân cũng đã khám xét nơi làm việc, nhà riêng của ông Vinh.

Được biết, hành vi môi giới hối lộ của ông Vinh không liên quan đến lĩnh vực ông đang phụ trách mà trước thời điểm ông Vinh giữ chức vụ trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP Vũng Tàu.