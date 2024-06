Bắt trọn khoảnh khắc Ronaldo bị CĐV quá khích tấn công, suýt đạp trúng người sau trận đấu thảm họa ở Euro 2024

"Fancam" đã bắt trọn khoảnh khắc Ronaldo di chuyển từ sân vận động vào phòng thay đồ ở trận Bồ Đào Nha thua 0-2 Georgia tại vòng bảng Euro 2024. Theo đó, khi Ronaldo đang đi xuống bậc thang bất ngờ một người đàn ông mặc áo đỏ phi từ trên khán đài xuống chân hướng về phía siêu sao Bồ Đào Nha như muốn đạp trúng người.

Tuy nhiên, may mắn lực lượng an ninh đã nhanh chóng có mặt để cản tình huống xấu này xảy ra. Một người thuộc lực lượng an ninh đã phản xạ cực tốt đẩy người đàn ông lạ mặt xuống. Trước tình huống khó đỡ, Ronaldo chỉ biết bất lực, hai tay giơ ra như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Người đàn ông áo đỏ lao từ khán đài, chân hướng về phía Ronaldo

Fancam bắt trọn khoảnh khắc siêu sao Bồ Đào Nha bị CĐV quá khích làm phiền

Trong trận đấu cuối cùng ở bảng F Euro 2024 với Georgia, Cristiano Ronaldo được rút ra ở phút thứ 66. Trận đấu này như một "thảm họa" với chân sút 39 tuổi. Trong hiệp 1, Ronaldo phải nhận một thẻ vàng, anh phản ứng với trọng tài vì không cho Bồ Đào Nha được hưởng 11m. Sau khi bị HLV Roberto Martinez rút ra khỏi sân, Ronaldo tỏ ra tức giận, anh rời sân đá đá bay chai nước ở ngoài đường biên. CR7 có lẽ không hài lòng khi không thể ghi bàn ở vòng bảng Euro năm nay.

Ronaldo đá bay chai nước ngoài đường biên

Hình ảnh Ronaldo đá chai nước được truyền thông quốc tế chụp lại