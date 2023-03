Bắt trend cùng mẹ, bé Bo khiến netizen cười ngặt nghẽo vì tự chế lời bài hát sang tiếng Anh: Tự tin ra sao mà ai cũng khen Hòa Minzy dạy con khéo?

Bé Bo (tên thật: Nguyễn Minh Thiên Ân) - con trai nữ ca sĩ Hòa Minzy là một trong những nhóc tỳ nổi đình nổi đám trên mạng xã hội. Không chỉ sở hữu gương mặt bụ bẫm, đáng yêu với loạt biểu cảm dễ thương, mà bé Bo còn vô cùng thông minh và lanh lợi. Mỗi lần xuất hiện, "thế lực nhí" này lại khiến cõi mạng rần rần vì những câu nói ngọt ngào và vô cùng thông minh. Bé Bo đúng chuẩn là "chất gây nghiện" đó nha cô chú!



Bé Bo là một trong những nhóc tỳ nổi đình nổi đám trên mạng xã hội

Mới đây, bé Bo một lần nữa lại khiến dân tình phát sốt khi xuất hiện trong một video quay cùng mẹ Hòa Minzy. Theo đó, bé Bo được mẹ cho ngồi trên vai và cùng nhau hát bài Bật Tình Yêu Lên - một bản hit mới của Hòa Minzy thời gian gần đây. Ban đầu, cứ ngỡ rằng bé Bo đã thuộc lời và giai điệu của bài hát này vanh vách, nhìn em hát tự tin thế kia cơ mà, nhưng sự thật đằng sau lại khiến dân tình cười "ngặt nghẽo" không thôi.



Cụ thể, nửa sau của đoạn clip, mẹ Hòa Minzy chiếu lại toàn bộ quá trình quay và dựng đoạn video triệu view này. Không giống như mọi người nghĩ, thay vì hát bài Bật Tình Yêu Lên, bé Bo lại... freestyle, tự thay đổi lời thành những từ tiếng Anh như: Helicopter (máy bay trực thăng), Police car (xe cảnh sát)...

Trước sự sáng tạo của con, mẹ Hòa Minzy được một phen cười xả láng, thậm chí nữ ca sĩ còn thốt lên rằng: "Ôi Bo hát bài khác luôn trên nền nhạc này mới sợ chứ".

Clip đã thu về hơn 4,5 triệu lượt xem và gần 500 nghìn lượt thích

Bên dưới phần bình luận, nhiều netizen đã để lại cảm nghĩ của bản thân.



- Cười rơi nước mắt với Bo "thúi" luôn á!

- Nhây quá Bo ơi, có tố chất hài giống mẹ rồi!

- Ôi Bo còn thơm lên tóc mẹ nữa chứ, quá đáng yêu và tình cảm luôn...

- Sao lại có thể đáng yêu thế chứ?

Ở một diễn biến khác, không ít netizen còn tỏ rõ sự hào hứng vì thấy Bo còn nhỏ mà đã nói được tương đối nhiều từ tiếng Anh. Dân tình cho rằng, chắc hẳn mẹ Hòa đã dạy con khéo léo lắm đây!

Cách dạy con của Hòa Minzy

Có thể nói, Hòa Minzy áp dụng khá nhiều phương pháp hay trong việc giáo dục con cái. Cô luôn dạy quý tử phải biết bình tĩnh, ngoan ngoãn, không được xốc nổi, ngã không đau phải tự biết đứng lên… Có được sự dạy dỗ khoa học từ mẹ Hoà nên bé Bo cũng hiểu chuyện hơn so với các bạn cùng lứa tuổi. Nhóc tỳ thường xuyên dành những lời yêu thương gửi đến mẹ như "Bo nhớ mẹ", "mẹ Hoà xinh", "mẹ Hoà sớm về với Bo nhớ"... khiến cư dân mạng phải "trụy tim" vì quá đáng yêu.

1. Cho con đọc sách từ nhỏ

Một trong những cách dạy con nổi bật nhất của giọng ca Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp là cho con tiếp xúc với sách ngay từ khi còn nhỏ để giúp con yêu thích con chữ hơn và từ đó tạo cho con có thói quen đọc sách.

Trên mạng xã hội cá nhân, Hòa Minzy đã đăng tải hình ảnh đưa bé Bo đi mua sách với dòng trạng thái: "Nay đi mua sách chứ đọc hết trơn tủ sách ở nhà rồi ạ". Trước đó bé Bo cũng từng khiến cộng đồng mạng ngạc nhiên khi đã đọc được vanh vách các chữ số, kể tên con vật, cờ các nước... lúc mới 2 tuổi. Cậu bé có khả năng ghi nhớ tốt, một phần cũng nhờ việc chăm chỉ đọc sách.

Nói về cách dạy con này, Hòa Minzy đã từng chia sẻ mình không theo một phương pháp nhất định mà chỉ mua sách, truyện và thẻ về rồi mỗi ngày chỉ dạy cho con một chút. Đặc biệt, nữ ca sĩ không bắt ép thì con sẽ vui vẻ.

Bé Bo có khả năng ghi nhớ tốt, một phần cũng nhờ việc chăm chỉ đọc sách

2. Dạy con biết quan tâm mọi người

Tưởng rằng cậu ấm nhà Hòa Minzy sẽ được nuông chiều lắm, ấy thế mà ngược lại với suy nghĩ của số đông, mẹ Hòa lại thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc con làm việc nhà, phụ giúp người khác khi còn nhỏ. Trong những clip được Hòa Minzy đăng tải lên mạng xã hội, mọi người đều thích thú khi nhìn thấy bé Bo dặn bố không được hút thuốc, nhắc nhở mẹ uống thuốc, hỏi xem mẹ đã ăn cơm chưa và cảm ơn bà ngoại vì bà đã nấu đồ ăn cho bé.

Mặc dù còn nhỏ, nhưng Hòa Minzy cũng hướng dẫn con làm việc nhà. Thật ra đó chỉ là những công việc nhỏ nhặt như lấy đồ giúp mẹ, quét sân giúp bà... nhưng chí ít, chúng ta cũng hoàn toàn có thể cảm nhận được rằng Bo là một cậu bé biết nghe lời và rất lễ phép.

Mặc dù còn nhỏ, nhưng Hòa Minzy cũng hướng dẫn con làm việc nhà

Bên cạnh đó, cả Hòa Minzy cũng hạn chế cho con của mình tiếp xúc với các thiết bị điện tử như iPad, điện thoại, máy tính... để tránh tạo thói quen xấu cho bé đồng thời cũng để bảo vệ mắt của con. Mỗi lần xem các thiết bị điện tử chỉ trong một khoảng thời gian nhất định, nếu hết giờ thì không được xem nữa.



3. "Giành" lại quyền nuôi con của ông bà

Trong một bài đăng chia sẻ về việc Bo khóc mếu lên mạng xã hội, Hòa Minzy đã tâm sự rằng, có một thời điểm vì bà ngoại và bà nội quá yêu chiều khiến Bo sinh hư. Cụ thể, có một tháng nọ, ngày nào bà nội cũng nấu cháo các loại cho Bo ăn sáng tối (bữa trưa và hai bữa phụ là mẹ cho uống sữa, hoa quả kèm vitamin). Bo ăn ngon miệng bữa nào cũng hết một tô to, nhưng đến tháng sau đó, do Bo mọc 5 cái răng một lúc nên có chán ăn hơn và khiến hai bà lo ngược lo xuôi rồi cuối cùng chế độ "chỉ cần cháu no bụng" được bật.

"Bo quen thói thích ăn thì ăn mà không thích là gạt, ăn uống không có bữa chính bữa phụ gì cả, chạy từ đầu nhà cuối nhà mới xong bát đồ ăn nên mẹ Hòa kiên quyết gởi thư yêu cầu 2 bà cho mẹ Bo toàn quyền xử lý, cho Bo vào chế độ nghiêm ngặt!”, mẹ Hòa kể lại.

"Giành" lại quyền dạy con từ bà ngoại và bà nội, bà mẹ một con đã quyết tâm nghiêm khắc để thay đổi thói quen ăn uống chưa tốt của con. Kết quả, chỉ sau bữa sáng bị mẹ cất đồ ăn, cậu nhóc đã "đâu vào đó" ngay làm cho mẹ hài lòng. Thậm chí, Bo còn phải ngồi ăn đâu ra đấy, ăn là ăn cùng bữa với mọi người và nếu ăn không hết sẽ không được ăn nữa.

Ngoài ra, dù bận rộn với công việc nhưng Hòa Minzy đều dành thời gian để cho con đi du lịch, khám phá cuộc sống. Cũng chính vì vậy mà bé Bo được trải nghiệm nhiều hơn, và tiếp thu được những điều hay, thú vị về cuộc sống xung quanh.

Hòa Minzy dành nhiều thời gian để cho con đi du lịch, khám phá cuộc sống

Tổng hợp