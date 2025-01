Bắt Trần Quang Lương

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là Phòng An ninh mạng), Công an thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp Công an quận Liên Chiểu phá chuyên án 125C, bắt đối tượng Trần Quang Lương (23 tuổi), trú xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 05/01/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu tiếp nhận trình báo của một phụ nữ (sinh sống tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) về việc bị đối tượng không rõ lai lịch sử dụng các tài khoản Zalo ảo có tên “Thùy Linh”, “Đạt” nhắn tin, gửi các hình ảnh, video clip “nóng” của người này và đe dọa, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền, nếu không đối tượng sẽ đưa các hình ảnh nhạy cảm của nạn nhân lên mạng xã hội và gửi cho người thân, bạn bè.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, gây phức tạp, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Trưởng Công an quận Liên Chiểu đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự - kinh tế - ma túy phối hợp với Phòng An ninh mạng khẩn trương xác minh làm rõ.

Trần Quang Lương bị tạm giữ để điều tra. Ảnh: CA Đà Nẵng

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định đối tượng nghi vấn là Trần Quang Lương nên tiến hành truy xét. Tuy nhiên, do đối tượng cực kỳ ranh mãnh, thường xuyên thay đổi chỗ ở và không có mặt ở địa phương, sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm qua mắt cơ quan Công an như sử dụng sim rác, tài khoản mạng xã hội ảo và để lại nhiều dấu vết giả ở nhiều nơi.

Vì vậy, để huy động lực lượng và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm truy bắt đối tượng, Công an quận Liên Chiểu phối hợp Phòng An ninh mạng xác lập chuyên án bí số 125C để đấu tranh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã xác định đối tượng Lương hiện đang lẩn trốn tại xã Phú Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang nên đã phân công 01 Tổ công tác vào tiếp cận, bắt giữ đối tượng, sau đó di lý đối tượng từ An Giang về Đà Nẵng để tiếp tục điều tra.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Lương khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đồng thời qua xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu phát hiện Lương đã sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau phục vụ cho hoạt động trên với số tiền giao dịch hàng chục tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu đã ra Quyết định tạm giữ đối với Trần Quang Lương về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” để phục vụ công tác xác minh, điều tra làm rõ chuyên án.

Thông qua vụ việc này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu thông báo cho ai là bị hại hoặc người có liên quan đến các tài khoản Zalo trên hoặc các phương thức thủ đoạn tương tự thì liên hệ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu, địa chỉ 239 Hồ Tùng Mậu, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng để trình báo.