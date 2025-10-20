HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bắt Trần Quang Huy sinh năm 1996 tại phòng trọ

Trang Anh |

Công an phường Thành Sen đã phát hiện và bắt giữ Huy tại phòng trọ trên đường Lê Văn Huân.

Ngày 19/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quang Huy (SN 1996, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội) về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Trước đó, vào 2 giờ 50 phút ngày 14/10/2025, qua biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Thành Sen đã phát hiện và bắt giữ Huy tại phòng trọ số 01 (ngõ 44 đường Lê Văn Huân, phường Thành Sen, Hà Tĩnh).

Đối tượng Trần Quang Huy - Ảnh: CA Hà Tĩnh

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ được một số lượng viên nén màu xám và tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy. Tại cơ quan Công an, Trần Quang Huy khai nhận viên nén màu xám là "kẹo" (thuốc lắc) và tinh thể rắn màu trắng là Ketamin. Đối tượng cũng thừa nhận hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng Trần Quang Huy theo quy định của pháp luật.

Bắt Lý Thị Mai Hương sinh năm 1999

