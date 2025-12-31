Bắt Trần Ngọc Phương Uyên sinh năm 2001 trong đường dây phạm pháp quy mô lớn

Ngày 30/12, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) - Công an TP.HCM xác nhận với báo Tiền Phong rằng đã ra quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Tạ Văn Vinh (SN 1971) cùng hai đồng phạm để điều tra về hành vi "Buôn lậu".

Đây là kết quả nằm trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm do Giám đốc Công an TP.HCM phát động, nhắm vào các hoạt động gian lận thương mại và buôn lậu quy mô lớn trên địa bàn.

Cơ quan điều tra xác định Tạ Văn Vinh (Giám đốc Công ty TNHH Profit) là kẻ chủ mưu, điều hành toàn bộ đường dây. Hỗ trợ đắc lực cho Vinh là hai đối tượng:

Phan Thị Tuyết Nhung (SN 1982);

Trần Ngọc Phương Uyên (SN 2001);

Cả ba bị can đều bị khởi tố về tội Buôn lậu theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng bị công an bắt giữ liên quan vụ án. Ảnh: TPO

Theo hồ sơ điều tra mà báo Dân Trí đăng tải, nhóm đối tượng này đã sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Profit để nhập khẩu các loại thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ châu Âu (cụ thể là các thương hiệu Biotech và Mutant).

Thủ đoạn của Vinh và đồng bọn được đánh giá là rất tinh vi nhằm qua mặt cơ quan chức năng:

Khai báo gian dối: Thay vì khai báo đúng là "thực phẩm bảo vệ sức khỏe" (vốn yêu cầu hồ sơ công bố sản phẩm nghiêm ngặt), nhóm này khai báo mặt hàng là "thực phẩm bổ sung".

Sử dụng hồ sơ giả: Dùng các bộ hồ sơ tự công bố không hợp lệ để làm thủ tục thông quan trái phép.

Vụ việc bị phát giác khi Phòng PC03 phối hợp cùng Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1 tiến hành kiểm tra trọng điểm một lô hàng của Công ty Profit.

Tại hiện trường, ;ực lượng chức năng phát hiện container chứa lượng lớn sản phẩm nhãn hiệu Hydro Whey Zero (các hương vị Chocolate, Vanilla, Strawberry) của nhà sản xuất Biotech (Hungary). Lô hàng này có trị giá khai báo hơn 5 tỷ đồng nhưng không đủ điều kiện nhập khẩu.

Mở rộng điều tra, Cảnh sát kinh tế làm rõ, từ ngày 16/4, Công ty Profit đã mở 8 tờ khai hải quan, nhập lậu chót lọt gần 50.000 sản phẩm (thực phẩm bảo vệ sức khỏe hãng Mutant, xuất xứ Canada). Tổng trị giá hàng hóa nhập lậu lên tới hơn 40 tỷ đồng.

Hiện tại, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan và xử lý nghiêm minh trước pháp luật.