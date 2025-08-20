HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bắt Trần Lê Huy trên tàu giao hàng

Duy Anh |

Chiều 20/8, Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa bắt giữ một đối tượng truy nã lẩn trốn trên tàu.

Trước đó, qua rà soát, cảnh sát xác định đối tượng Trần Lê Huy (sinh năm 1986, trú tại Hồng Bàng, Hải Phòng) đang lẩn trốn tại địa bàn xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. 

Huy là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hồng Bàng (cũ) ra Quyết định truy nã về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Đối tượng Trần Lê Huy (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Tuy nhiên, đối tượng này thường xuyên ở trên tàu, chạy giao hàng tuyến Hải Phòng đi các tỉnh phía Nam và rất cảnh giác. 

Do đó, việc bắt giữ đối tượng Trần Lê Huy gặp nhiều khó khăn, nhất là môi trường sông nước.

Hồi 19h30’ ngày 19/8, tại cảng thuộc xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, tổ công tác đã nhanh chóng áp sát bắt giữ đối tượng và bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý xử lý theo quy định.

