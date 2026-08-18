Bắt Trần Hoàng Duy Khánh SN 1998

Sau khi gây án, Khánh rời khỏi địa phương, di chuyển qua nhiều tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên và liên tục thay đổi địa điểm nhằm tránh sự truy tìm của cơ quan chức năng.

Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày 17/8/2026 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hoàng Duy Khánh (SN 1998, trú tại xã Kỳ Thượng, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi “Trộm cắp tài sản”, quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng ngày 26/4/2026, lợi dụng sơ hở trong việc quản lý tài sản của chị P.T.L.A (SN 2001, trú tại xã Kỳ Thượng, tỉnh Hà Tĩnh), Khánh đã lén vào phòng ngủ của chị A và lấy trộm 03 nhẫn vàng, tổng trị giá khoảng 35 triệu đồng.

Sau khi thực hiện hành vi, Khánh mang số tài sản trộm cắp được bán tại khu vực phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh để lấy tiền phục vụ nhu cầu tiêu xài cá nhân.

Đối tượng Khánh bị khởi tố - Ảnh: Công an Hà Tĩnh Đối tượng Khánh bị khởi tố - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Nhận thức được hành vi của mình có thể bị phát hiện, Khánh sau đó rời khỏi địa phương, di chuyển qua nhiều tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên và liên tục thay đổi địa điểm nhằm tránh sự truy tìm của cơ quan chức năng.

Trước tình hình đó, với tinh thần kiên quyết đấu tranh, phòng ngừa và xử lý tội phạm, Công an xã Kỳ Thượng đã chủ động phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời tập trung xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ có liên quan.

Quá trình đấu tranh, trước những tài liệu, chứng cứ được cơ quan Công an thu thập, Trần Hoàng Duy Khánh đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.