Bắt Trần Bảo Hiền

Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày 10/2 cho biết, Công an huyện Đức Thọ vừa bắt giữ đối tượng Trần Bảo Hiền (SN 1989 trú tại huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) về hành vi trộm cắp tài sản, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Trước đó, ngày 31/1 (tức mùng 3 Tết Ất Tỵ) Công an huyện Đức Thọ nhận được tin báo của ông Phan Văn Cát (SN 1969 Trú tại thôn Tân Xuyên, xã Tân Dân, huyện Đức Thọ) về việc gia đình ông bị kẻ gian đột nhập lấy cắp tài sản gồm: 08 điện thoại di động, 01 máy quay phim, 01 đồng hồ, 02 tai nghe, 01 xạc pin điện thoại, 01 túi xách nữ, 1.400 USD, 1.000 Bạt Thái và hơn 100 triệu tiền mặt. Tổng tài sản bị mất trộm 490 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đức Thọ đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh triển khai lực lượng tiến hành điều tra.

Đối tượng Hiền và tang vật - Ảnh: Công an Hà Tĩnh



Quá trình khám nghiệm hiện trường, sàng lọc đối tượng, Công an nhận định đây là đối tượng hoạt động lưu động, hoạt động có tính chất chuyên nghiệp, đối tượng có thể là người từ nơi khác đến.

Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được Công an huyện Đức Thọ đã triển khai ngay các tổ công tác lên đường đi vào Thành phố Huế và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để truy bắt đối tượng.

Sau một thời gian theo dõi, ngày 06/02 tại Vũng Tàu Công an huyện Đức Thọ đã bắt giữ đối tượng Trần Bảo Hiền chính là người gây ra vụ trộm nói trên.

Tại cơ quan điều tra đối tượng Hiền khai nhận, hàng ngày lên mạng xã hội theo dõi những người có điều kiện khá giả tham gia các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong các dịp Lễ, Tết.

Tối ngày 29/1 sau khi theo dõi qua mạng xã hội biết được người thân gia đình ông Cát có về huyện Đức Thọ để trao quà nên từ chiều 30/1, Hiền đã sử dụng xe máy từ TP Huế ra đến huyện Đức Thọ.

Vào 1 giờ 30 phút ngày 31/1, Hiền để xe máy ngoài đồng ruộng rồi đi bộ đến nhà ông Cát và đột nhập vào trộm tài sản.

Sau khi trộm được tài sản Hiền chạy xe máy vào TP Hà Tĩnh rồi bắt xe khách đi vào TP Huế nghỉ, sau đó bắt xe đi vào tỉnh Bà rịa Vũng Tàu thì bị Công an tiếp cận bắt giữ. Được biết đối tượng Trần Bảo Hiền đã có 3 tiền án về tội “ trộm cắp tài sản”.