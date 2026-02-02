Bất thường tài xế xe khách bị hành hung giữa đường: Tình trạng sức khỏe hiện tại

Những ngày vừa qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh một xe 16 chỗ mang BKS: 77F-002.xx chặn đầu xe khách. Sau đó, một người đàn ông đã lao tới đánh tài xế xe khách. Sự việc được xác định xảy ra trên đường Tây Sơn, đoạn qua phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai vào khoảng 8h34' sáng ngày 31/1. Theo dõi đoạn clip ghi lại sự việc, số đông không khỏi bức xúc và thắc mắc về nguyên nhân phía sau.

Thông tin trên báo Tiền Phong, ông Võ Khắc Hoàng - Giám đốc Công ty TNHH Vận tải hành khách K.H, xác nhận người bị hành hung trong vụ việc trên là tài xế của doanh nghiệp, tên T.V.H (SN 1985, phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai).

“Tôi đã hỏi lại tài xế của mình xem trước đó hai bên có xảy ra mâu thuẫn hay va chạm gì không, nhưng tài xế khẳng định không có”, ông Hoàng nói trên Tiền Phong.





PLO thông tin thêm, tài xế xe khách bị chấn thương vùng đầu, mặt và hiện tinh thần còn hoảng loạn. Người hành hung là tài xế của nhà xe H.T, phường Tam Quan, tỉnh Gia Lai. Hiện doanh nghiệp đang làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an, đề nghị xác minh làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.