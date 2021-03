Bắt thêm nhiều đối tượng vụ hỗn chiến như phim tại Cần Thơ

Liên quan đến vụ đòi nợ rồi xảy ra đánh nhau, có sử dụng súng tại trung tâm quận Ninh Kiều, ngày 4-3, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết bước đầu đã xác định được đối tượng nổ súng là Lê Quang Dinh (37 tuổi; ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều). Dinh thuộc nhóm người ở Cần Thơ, hiện nhập viện điều trị do bị chém trọng thương trong lúc xảy ra hỗn chiến .

Các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến bị bắt giữ

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT cũng đã bắt thêm 7 đối tượng tham gia vụ đánh nhau nói trên. Tính đến hiện tại, Công an TP Cần Thơ tạm giữ 20 đối tượng liên quan.

Như Báo Người Lao Động Online đã thông tin, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 3-3, tại một quán cà phê ở đường Trần Văn Khéo, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều có 2 nhóm người đánh nhau với nhiều đối tượng tham gia. Trong lúc này, người dân xung quanh nghe có tiếng nổ giống như tiếng súng.

Một trong những đối tượng bị bắt giữ

Ngay sau đó, lực lượng công an đã đến hiện trường khống chế, bắt giữ các đối tượng. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc công an TP Cần Thơ đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị xử lý. Bước đầu, 14 đối tượng bị bắt giữ, các đối tượng khác bỏ trốn, công an đã thu giữ một ôtô biển số TP HCM.

Khẩu súng mà lực lượng công an thu giữ

Theo thông tin từ cơ quan công an, trong lúc 2 nhóm đánh nhau đã có nổ súng. Công an đã thu giữ một vật nghi là súng quân dụng. Các đối tượng này từ những tỉnh, thành đến Cần Thơ để đòi nợ, sau đó xảy ra hỗn chiến.