Tối 24/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận Thanh Xuân ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Lâm Anh (SN: 2005, HKTT: phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) về hành vi Cướp giật tài sản.

Theo điều tra, do cần tiền phục vụ mục đích cá nhân nên Nguyễn Lâm Anh đã nảy sinh ý định đặt mua vợt Pickleball trên mạng rồi sau đó sẽ chiếm đoạt mang đi bán. Khoảng 10h30’ ngày 02/01/2025, Lâm Anh sử dụng tài khoản mạng xã hội Zalo để đặt mua 01 chiếc vợt Pickleball Joola Hyperion 3 trị giá khoảng 3,9 triệu đồng, 01 chiếc vợt Joola Perseus 3S trị giá khoảng 5,55 triệu đồng. Hai bên thống nhất sẽ thanh toán khi nhận được vợt.

Đối tượng Nguyễn Lâm Anh - Ảnh: CA Hà Nội

Đến khoảng 13h25’ ngày 02/01/2025, tại điểm hẹn ở ngõ 12 Khuất Duy Tiến, lợi dụng người giao hàng đang gọi điện thoại, đối tượng đã lấy chiếc túi có 02 chiếc vợt Pickleball rồi phóng xe bỏ chạy. Sau đối tượng mang 02 chiếc vợt Pickleball đi bán được 7,5 triệu đồng.



Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 13/01/2025, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Lâm Anh về hành vi Cướp giật tài sản.

Hiện Công an quận Thanh Xuân đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.