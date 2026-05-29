Bắt tay cùng "vua bán lẻ" Thái Lan, Sun Group đang tính toán điều gì?

Lễ ký kết đã diễn ra tại Bangkok, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo cấp cao hai nước.

Phát triển các tổ hợp thương mại - giải trí quy mô lớn



Central Pattana là một trong những động lực tăng trưởng cốt lõi của Central Group, giữ vai trò dẫn dắt nền tảng phát triển bất động sản thương mại và đô thị tích hợp của tập đoàn trên toàn Thái Lan. Central Pattana hiện sở hữu và vận hành hệ sinh thái gồm 45 trung tâm thương mại, 53 dự án nhà ở, 11 tòa nhà văn phòng, 13 khách sạn và 16 trung tâm thương mại cộng đồng. Trong đó có CentralWorld- một trong những điểm đến mua sắm hàng đầu châu Á và là biểu tượng phong cách sống giữa trung tâm Bangkok, được xem là hình mẫu tiêu biểu cho cách một tổ hợp bán lẻ có thể phát triển thành điểm đến văn hóa, giải trí và du lịch của thành phố, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Trong bối cảnh đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan và hai nước đang hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD thông qua Chiến lược “Ba Kết nối”, thỏa thuận hợp tác giữa Sun Group và Central Pattana được kỳ vọng sẽ góp phần mạnh mẽ vào việc thúc đẩy tăng trưởng thương mại, kích cầu dòng vốn đầu tư và mở ra chương mới trong phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ giữa hai quốc gia.

Theo thỏa thuận, Sun Group và Central Pattana thiết lập quan hệ hợp tác dài hạn nhằm phát triển các dự án trung tâm thương mại và tổ hợp phức hợp cao cấp tại các đô thị và điểm đến chiến lược của Việt Nam bao gồm Đà Nẵng, TP.HCM và Phú Quốc. Hai bên hướng tới các dự án mang tính biểu tượng, quy mô lớn, góp phần định hình những chuẩn mực mới về đô thị, thương mại và trải nghiệm phong cách sống theo tiêu chuẩn quốc tế, thúc đẩy kinh tế - xã hội nói chung và tạo dựng diện mạo hiện đại, đẳng cấp cho các trung tâm thành phố lớn.

Cụ thể, tại Đà Nẵng, hai bên sẽ nghiên cứu phát triển các tổ hợp thương mại - giải trí quy mô lớn bên sông Hàn, với định hướng hình thành những trung tâm trải nghiệm và phong cách sống mới của thành phố.

Tại TP.HCM, hợp tác tập trung vào các tổ hợp thương mại và giải trí quy mô lớn tại khu Đông và khu vực trung tâm tài chính mới, nơi được kỳ vọng trở thành những cực tăng trưởng mới của thành phố trong tương lai.

Trong khi đó tại Phú Quốc, hai bên hướng tới phát triển các trung tâm thương mại và trải nghiệm cao cấp tích hợp, góp phần đưa đảo Ngọc trở thành không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng mà còn là “thiên đường mua sắm” mới của khu vực.

Khơi thông "mỏ vàng" du lịch mua sắm tại Việt Nam

Không chỉ dừng ở việc phát triển hạ tầng bán lẻ hiện đại, hợp tác giữa Sun Group và Central Pattana còn được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy du lịch mua sắm - lĩnh vực đang trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của nhiều nền kinh tế châu Á.

Du lịch mua sắm (Shopping Tourism) đang bùng nổ mạnh mẽ và ngày càng đóng vai trò huyết mạch trong tổng thu du lịch toàn cầu, với quy mô đạt khoảng 321 tỷ USD năm 2026 và dự kiến sẽ tăng lên hơn 613 tỷ USD vào năm 2033. Tại các cường quốc du lịch, chi tiêu cho mua sắm thường chiếm từ 30% đến 50% tổng chi phí chuyến đi của du khách quốc tế.

Tại Việt Nam, du lịch mua sắm hiện đại vẫn đang là một "mảnh đất màu mỡ" chưa được khai thác xứng tầm. Năm 2025, du lịch Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc với hơn 21 triệu lượt khách quốc tế và tổng thu du lịch vượt mốc 1 triệu tỷ đồng. Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam tiếp tục đón gần 8,8 triệu lượt khách quốc tế. Ngành du lịch đang đặt mục tiêu dài hạn đón từ 25 triệu lượt khách quốc tế trở lên trong những năm tới, đi kèm với yêu cầu khắt khe về việc chuyển dịch từ “tăng trưởng theo lượng” sang “tăng trưởng theo chất”.

Để giải bài toán "khách đến đông nhưng chi tiêu ít", việc phát triển hạ tầng du lịch mua sắm đẳng cấp là chìa khóa then chốt. Hợp tác giữa Sun Group và Central Pattana được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ phân khúc du lịch mua sắm tại Việt Nam, đón đầu làn sóng chi tiêu cao của tệp khách quốc tế và nội địa, tối ưu hóa doanh thu dịch vụ cho các điểm đến du lịch trọng điểm.

Cái bắt tay này cũng sẽ góp phần đưa du lịch mua sắm lên một tầm vóc khác, biến các trung tâm mua sắm tại các điểm du lịch trọng điểm thành các điểm đến văn hóa, giải trí và du lịch với đa dạng trải nghiệm ngoài mua sắm. Du khách đến các trung tâm thương mại thế hệ mới này sẽ không chỉ để xách về những túi hàng hiệu, mà còn để thưởng thức nghệ thuật qua các show diễn đẳng cấp, trải nghiệm không gian kiến trúc độc đáo, khám phá ẩm thực bản địa kết hợp quốc tế và hòa mình vào các lễ hội quy mô.



