Bắt tạm giam Võ Văn Tài sinh năm 1995

Duy Anh |

Cơ quan công an xác định, Võ Văn Tài cùng một đối tượng khác có hành vi nhiều lần dùng gạch, đá ném vào nhà dân, lăng mạ, lớn tiếng chửi bới gây mất an ninh trật tự.

Ngày 11/12, Công an phường An Phú, TP. HCM cho biết, đã tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Thành Chuyến (SN 1988); Võ Văn Tài (SN 1995), trú tại tỉnh An Giang và cùng tạm trú: Phường An Phú, để điều tra làm rõ hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Bắt tạm giam Võ Văn Tài sinh năm 1995 - Ảnh 1.

Nguyễn Thành Chuyến và Võ Văn Tài tại cơ quan công an (Ảnh: Công an TP. HCM).

Theo điều tra, vào khoảng 18h55 ngày 30/11, tại đường An Phú 2, khu phố 1A, phường An Phú, camera nhà người dân ghi lại hình ảnh 2 đối tượng trên có hành vi nhiều lần dùng gạch, đá ném vào nhà dân, lăng mạ, lớn tiếng chửi bới gây mất an ninh trật tự và gây hoang mang, bức xúc cho người dân trên địa bàn phường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm, với tinh thần quyết tâm cao độ, Công an phường An Phú đã nhanh chóng xác minh, làm rõ xử lý nghiêm các đối tượng, bảo vệ bình yên cuộc sống của người dân.

