Bắt tạm giam Võ Ngọc Khánh

Ngày 17/11/2025, Công an xã Tây Hồ đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam 02 tháng đối với Võ Ngọc Khánh (SN 1987, trú phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng) về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 10/10/2025, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” trên địa bàn. Công an xã đã triệu tập Khánh để làm việc. Kết quả xét nghiệm cho thấy Khánh dương tính với ma túy đá.

Võ Ngọc Khánh nghe đọc lệnh bắt. Ảnh: CA Đà Nẵng

Đáng chú ý đối tượng đang trong thời hạn 2 năm sau khi tự ý chấm dứt cai nghiện ma túy tự nguyện, thuộc diện quản lý đặc biệt theo Luật Phòng, chống ma túy.

Công an xã Tây Hồ tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chi Chi