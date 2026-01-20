HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bắt tạm giam vợ chồng “đại gia” bất động sản ở Gia Lai

Đức Anh |

Một cặp vợ chồng ở Gia Lai đã dùng giấy tờ giả và những lời hứa hẹn “lãi suất khủng” để chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của nhiều người.

Sáng 20-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Hải Huy (SN 1983; trú phường Pleiku) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Bắt tạm giam vợ chồng đại gia bất động sản lừa đảo hàng chục tỉ đồng tại gia Lai - Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Hải Huy

Khoảng 2 tháng trước, vợ của Huy là Nguyễn Thị Hồng Thảo (SN 1985, trú cùng địa phương) cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam về cùng tội danh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vợ chồng Thảo – Huy hoạt động trong lĩnh vực bất động sản tại TP Pleiku (cũ), chuyên mua bán, xây dựng các căn nhà lớn để bán lại. Trong quá trình hoạt động, hai người này tạo dựng hình ảnh là những "đại gia" sở hữu nhiều dự án bất động sản.

Từ đó, vợ chồng Thảo – Huy vay mượn tiền của nhiều người với cam kết trả cả gốc lẫn lãi suất cao, đồng thời sử dụng giấy tờ giả để chứng minh hoạt động mua bán đất, tạo lòng tin cho các bị hại. Tin tưởng vào hình ảnh và các cam kết, nhiều người đã cho vợ chồng này vay tiền. Tổng số tiền bị chiếm đoạt được xác định ban đầu lên đến hàng chục tỉ đồng.

Đến khoảng tháng 10-2025, thông tin vợ chồng Thảo – Huy vỡ nợ với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng lan truyền trên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận tại Pleiku.

Bắt tạm giam vợ chồng đại gia bất động sản lừa đảo hàng chục tỉ đồng tại gia Lai - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Hồng Thảo (áo đỏ) nghe lực lượng chức năng đọc lệnh bắt tạm giam

Liên quan vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục mở rộng điều tra số tiền chiếm đoạt, số lượng bị hại, cũng như vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

