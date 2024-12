Bắt tạm giam Trương Hải Thủy

Chiều 30/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Hải Thủy (39 tuổi), quê ở xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; chỗ ở tại phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Căn cứ kết quả điều tra xác định: Giữa tháng 02/2024, thông qua các mối quan hệ làm ăn, kinh doanh trong lĩnh vực mua bán bất động sản nên Trương Hải Thuỷ có quen biết với anh Nguyễn Ngọc T (38 tuổi), trú phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Trương Hải Thủy

Trên cơ sở này, Thuỷ có giới thiệu cho anh T 01 thửa đất tại phường Tam Thuận, quận Thanh Khê; đồng thời mời gọi anh T đầu tư mua đi bán lại kiếm lời. Sau khi nhận tiền từ anh T, Thuỷ vẫn thực hiện việc mua đất và có bán lại cho người khác như đã thoả thuận.

Tuy nhiên, khi nhận được tiền từ việc bán đất thì Thuỷ không trả tiền lại cho anh T như đã hứa mà chiếm đoạt để mua lô đất khác nhưng không thông báo cho T biết. Tổng số tiền Thuỷ chiếm đoạt của anh T là 2,15 tỷ đồng.

Để tránh việc chiếm đoạt tiền bị lộ, Thủy đưa ra nhiều thông tin gian dối như người mua đất chưa trả tiền, chưa làm xong các thủ tục mua bán đất…, thậm chí anh T nhiều lần đòi gặp mặt để làm rõ sự việc nhưng Thủy đều lẩn tránh nhằm chiếm đoạt số tiền trên.

Xét thấy hành vi của Trương Hải Thuỷ đủ yếu tố câu thành tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” được quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ luật hình sự. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với Trương Hải Thủy để tiếp tục điều tra làm rõ.