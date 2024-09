Bắt tạm giam Trần Cao Đình Tài

Tối 1/9, Công an TPHCM thông tin, Công an quận Bình Tân đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Cao Đình Tài, 30 tuổi, trú tại quận Bình Tân và các đồng phạm để điều tra, xử lý về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Trần Cao Đình Tài tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TPHCM

Tại cơ quan công an, Trần Cao Đình Tài khai nhận, trước đó khi nghe nói có người không trả nợ cho cha ruột, Tài lên mạng tìm hiểu thông tin về người vay nợ và biết người này có một số địa điểm đang kinh doanh tại phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân.

Tài đã thuê một số đối tượng tạt sơn 4 địa điểm kinh doanh của người thiếu nợ cha mình với giá 8 triệu đồng.

Các đối tượng thực hiện hành vi tạt sơn vào tối ngày 22/8 và bị Công an quận Bình Tân đưa về trụ sở làm việc ngay sau đó không lâu.

Đến ngày 26/8, biết sự việc vi phạm pháp luật luật do mình khởi xướng đã bị phát hiện, Trần Cao Đình Tài đã đến Công an quận Bình Tân trình diện và khai báo toàn bộ sự việc.

Hành vi của các đối tượng gây nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến quyền sở hữu hợp pháp của công dân, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Công an quận Bình Tân đang tiếp tục xử lý vụ việc và các đối tượng theo quy định.