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Bắt tạm giam Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng công ty may ở Hưng Yên

Minh Đức - Vũ Quỳnh
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Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty CP may Hưng Long II (địa chỉ tại phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên) để điều tra hành vi buôn lậu.

Ngày 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Viễn Phương (SN 1970, trú tại phường Phố Hiến), Tổng Giám đốc và Nguyễn Thị Biển (SN 1987, trú tại xã Tiên Hoa), Kế toán trưởng Công ty cổ phần may Hưng Long II, địa chỉ tại thôn Cao Xá, phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên, để điều tra về hành vi “Buôn lậu”, quy định tại khoản 3 Điều 188 Bộ luật Hình sự.

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Đỗ Viễn Phương và Nguyễn Thị Biển tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Quá trình điều tra xác định, trong giai đoạn từ năm 2018 - 2025, lợi dụng hoạt động gia công quần áo xuất khẩu cho đối tác nước ngoài, Công ty cổ phần may Hưng Long II phát sinh lượng lớn nguyên phụ liệu tồn dư, gồm vải và bông. Đây là hàng hóa nhập khẩu theo loại hình gia công để sản xuất hàng xuất khẩu, thuộc diện được miễn thuế và chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan.

Tuy nhiên, các đối tượng vẫn tự ý tiêu thụ nội địa mà không khai báo, kê khai chuyển đổi mục đích sử dụng với cơ quan Hải quan. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm đến nay xác định là trên 774 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.

Tags

Hưng Yên

buôn lậu

Công an tỉnh Hưng Yên

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