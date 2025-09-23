HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt tạm giam tài xế say rượu lái xe gây tai nạn khiến 3 mẹ con tử vong

Thanh Thảo |

Nam là người điều khiển xe ô tô gây tai nạn giao thông tại xã Phước Thành, TP HCM vào ngày 20-9, hậu quả làm 3 mẹ con chị Nguyễn Thị Thu V. tử vong.

Ngày 23-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ký quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Thanh Nam với tội danh "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Nam là người điều khiển xe ô tô gây tai nạn giao thông tại xã Phước Thành, TP HCM vào ngày 20-9-2025, hậu quả làm 3 mẹ con chị Nguyễn Thị Thu V. ở xã An Long, TP HCM tử vong. Các quyết định đã được Viện KSND TP HCM phê chuẩn.

Bắt tạm giam tài xế say rượu lái xe gây tai nạn khiến 3 mẹ con tử vong- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, tối 20-9, Nguyễn Đức Thanh Nam (SN 1993, xã Phước Thành, TP HCM) điều khiển ô tô biển số 61K-127... theo hướng từ đường Tân Phú ra đường ĐH 507.

Khi đến ngã 3 thì xảy ra va chạm với xe máy do chị Nguyễn Thị Thu V. (SN 1989, xã An Long, TP HCM) điều khiển chở theo 2 con nhỏ. Hậu quả cả 3 mẹ con bị tử vong.

Nhận định nguyên nhân ban đầu do tài xế ô tô không nhường đường khi điều khiển xe từ đường nhánh ra đường chính.

Kết quả kiểm tra cồn trong máu của Nguyễn Đức Thanh Nam là 50mg/100ml.

Hải Phòng: Nạn nhân vụ 'xây nhầm nhà' chính thức tố giác tội phạm đến Cơ quan Điều tra
Tags

Viện KSND TP HCM

xã Phước Thành

tài xế say rượu lái xe gây tai nạn khiến 3 mẹ con tử vong

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại