HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt tạm giam tài xế gây tai nạn khiến nữ sinh lớp 9 tử vong

Cao Nguyên
|

Lấn làn vượt hàng xe phía trước, tài xế xe tải đã gây ra vụ tai nạn khiến một nữ sinh lớp 9 tử vong trên đường đi ôn thi.

Ngày 30-5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Đình Chánh (29 tuổi, trú phường An Khê, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Bắt tài xế gây tai nạn khiến nữ sinh lớp 9 tử vong ở Đắk Lắk - Ảnh 1.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Đỗ Đình Chánh

Theo điều tra ban đầu, khoảng 9 giờ 15 phút ngày 27-5, ông Chánh điều khiển xe tải lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ tỉnh Lâm Đồng đi Đắk Lắk.

Khi đến tổ dân phố 13 Khánh Xuân (phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk), do muốn vượt hàng xe phía trước, ông Chánh đã điều khiển xe lấn sang làn đường bên trái.

Thời điểm này, ở phần đường đối diện có một xe tải nhỏ đang đỗ và xe máy do anh T.V.T. (30 tuổi, trú xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển đang lưu thông theo hướng ngược lại. 

Thấy xe tải do ông Chánh điều khiển lấn làn, ép sát nên anh T. buộc phải dừng xe máy bên cạnh xe tải đang đỗ.

Cùng lúc, em T.T.H.N. (vừa học xong lớp 9) điều khiển xe đạp điện phía sau xe máy của anh T. không kịp xử lý nên ngã ra đường ngay trước đầu xe tải.

Hậu quả, xe tải do ông Chánh điều khiển cán qua người em N. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tags

công an tỉnh Đắk Lắk

phường An Khê

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

01:20
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại