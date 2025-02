Bắt tạm giam Phó chủ tịch xã Phùng Thị Sim

Theo đó, ngày 11/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn (PC03) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Phùng Thị Sim, sinh năm 1976, trú tại xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

Bà Sim là Phó chủ tịch UBND xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông bị khởi tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 2, Điều 355 Bộ luật Hình sự.

Cùng ngày, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã tống đạt, thi hành các Quyết định và Lệnh nêu trên.

Thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Phùng Thị Sim để phục vụ công tác điều tra (Ảnh: Công an Bắc Kạn).

Quá trình điều tra xác định, năm 2024, bà Phùng Thị Sim đã có hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong việc thực hiện dự án chăn nuôi Dúi thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, chiếm đoạt tài sản của Nhà nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cũng đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phùng Thị Sim để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.