HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt tạm giam Phạm Trọng Huy

Chi Chi |

Huy là đối tượng điều khiển xe mô tô đâm vào cán bộ Cảnh sát giao thông.

Ngày 13/12, Công an TP Hải Phòng cho biết đã ra quyết định bắt tạm giam đối tượng Phạm Trọng Huy, sinh năm 1989, trú tại xã Tân Kỳ, thành phố Hải Phòng về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, tối 6/12, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm đường phố, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Thiếu tá Nguyễn Sơn Tùng- cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 5, Phòng CSGT Công an thành phố Hải Phòng bị một đối tượng điều khiển xe mô tô đâm vào chân khi đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến đường Nguyễn Lương Bằng. 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Thiếu tá Nguyễn Sơn Tùng được đưa đi cấp cứu kịp thời. Kết quả kiểm tra xác định đồng chí chỉ bị xây xát phần mềm, phải khâu 4 mũi, hiện tình hình sức khỏe ổn định.

Bắt tạm giam Phạm Trọng Huy - Ảnh 1.

Đối tượng Phạm Trọng Huy (giữa). Ảnh: CA Hải Phòng

Qua điều tra ban đầu, đối tượng gây ra vụ việc là Phạm Trọng Huy, sinh năm 1989, trú tại xã Tân Kỳ, thành phố Hải Phòng, điều khiển xe mô tô BKS: 34B1-134.86. Để né tránh kiểm tra, đối tượng đã điều khiển phương tiện đâm vào cán bộ Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, gây thương tích ở chân. 

Đến nay, Công an phường Thành Đông và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã hoàn chỉnh thủ tục và ra quyết định bắt tạm giam đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ.

Bắt khẩn cấp Tạ Thị Nga và 4 người đàn ông
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

đâm CSGT

Công an Hải Phòng

công an

bắt tạm giam

Đâm xe vào CSGT

Hay độc lạ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại