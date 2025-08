Bắt tạm giam Phạm Khánh Nhi sinh năm 2000

Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phạm Khánh Nhi, sinh năm 2000, nơi ở hiện tại xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” quy định tại Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút, ngày 22/7/2025, qua kiểm tra hành chính tại nhà trọ do Phạm Khánh Nhi thuê trên địa bàn xã Tân Hương, Công an xã Tân Hương phát hiện, thu giữ 01 khẩu súng ngắn, 05 viên đạn, 01 bình xịt hơi cay và 01 con dao kim loại. C

ăn cứ kết luận giám định, xác định 01 khẩu súng ngắn và 05 viên đạn thuộc vũ khí quân dụng nên vụ việc được chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Đồng Tháp để điều tra theo thẩm quyền.

Điều tra viên tống đạt các quyết định và lệnh với Nhi. Ảnh: CA Đồng Tháp

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Phạm Khánh Nhi thông qua mạng xã hội đã đặt mua khẩu súng và 05 viên đạn với giá 05 triệu đồng, sau đó cất giấu tại chỗ ở với mục đích phòng thân, đến ngày 22/7/2025 thì bị Công an xã Tân Hương phát hiện và thu giữ.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.