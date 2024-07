Bắt tạm giam ông Lương Thiện Phước và Nguyễn Cao Sang

Ngày 29/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi làm việc đối với 2 bị can tại Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam.

Hai bị can Lương Thiện Phước (57 tuổi, trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam), Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai Quảng Nam và Nguyễn Cao Sang (42 tuổi, trú TP Tam Kỳ), Chuyên viên Chi cục Quản lý đất đai bị khởi tố về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lương Thiện Phước (thứ hai từ trái sang) và Nguyễn Cao Sang (thứ ba từ trái sang). Ảnh: VGP

Kết quả điều tra ban đầu xác định, ngày 1/2/2018, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 485 về việc thu hồi đất cho Công ty Long Hân thuê thửa đất số 337, tờ bản đồ số 29, diện tích 2.211m2 tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên để xây dựng khách sạn Long Hân.

Trong đó, Nguyễn Cao Sang và Lương Thiện Phước được giao nhiệm vụ thẩm định và tham mưu cho thuê thửa, lập phiếu chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Công an khám xét nơi làm việc của các bị can. Ảnh: VGP

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, 2 bị can đã cố ý thực hiện việc lập phiếu chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai không đúng quy định của pháp luật dẫn đến gây thiệt hại nghiêm trọng cho Nhà nước.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.