Bắt tạm giam ông Huỳnh Nguyễn Lộc - Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM

Ngày 22/11, ông Huỳnh Nguyễn Lộc bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt tạm giam về hành vi Nhận hối lộ.

Đây là thủ tục tố tụng mà Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an thực hiện, sau quyết định khởi tố vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" ngày 6/10/2023 của Cục An ninh chính trị nội bộ Bộ Công an và quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 6/7/2024 của Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an, thông tin này vừa được đăng tải trên báo Tuổi trẻ.

Ông Huỳnh Nguyễn Lộc (Ảnh: Viện Y dược học dân tộc).

Cùng ngày, nguồn tin của tờ Người lao động cho biết, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an cũng đã thực hiện lệnh khám xét chỗ ở của ông Huỳnh Nguyễn Lộc tại căn hộ ở tòa nhà trên đường Nguyễn Văn Trỗi (phường 8, quận Phú Nhuận).

Xe biển xanh đậu dưới nơi ông Lộc ở (Ảnh: Báo Pháp luật TPHCM).

Ông Huỳnh Nguyễn Lộc (43 tuổi, quê Bến Tre) là bác sĩ chuyên ngành Y học cổ truyền, giữ chức Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM từ giữa năm 2015 đến nay.

Ngoài ra, ông còn giữ các chức vụ như: Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội Đông y TPHCM, Ủy Viên Ban Thường vụ Trung ương hội Đông y Việt Nam, Ủy viên Thường vụ Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Phó Tổng thư ký Trung ương Hội Đông y Việt Nam phụ trách phía Nam, Chủ tịch Hội Châm cứu TPHCM, Ủy Viên Ban chấp hành Đảng bộ sở Y tế TPHCM.