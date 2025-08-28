Bắt tạm giam "nữ quái" Phạm Thị Ngoan

Biết chồng của người quen vừa bị cơ quan Công an bắt về hành vi đánh bạc, Phạm Thị Ngoan “nổ” mình có mối quan hệ quen biết với nhiều người có thể “chạy án” sau đó chiếm đoạt của nạn nhân 200 triệu đồng. Sau khi Ngoan bị bắt về hành vi lừa đảo, mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định ngoài vụ việc kể trên, đối tượng còn lừa đảo chiếm đoạt của nhiều bị hại khác thông qua việc góp vốn kinh doanh hải sản…

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự), Công an thành phố Đà Nẵng vừa ra thông báo truy tìm bị hại trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua thủ đoạn “chạy án” do Phạm Thị Ngoan (SN 1982), trú phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng thực hiện.

Đối tượng Phạm Thị Ngoan. Ảnh: CA Đà Nẵng

Trước đó, ngày 12/02/2024, biết tin chồng của chị L.T.T.N (SN 2000), trú xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang (cũ); nay là phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng bị cơ quan Công an bắt về hành vi đánh bạc; 23 giờ ngày 13/02/2024, Phạm Thị Ngoan (tên thường gọi là Hương) lợi dụng mối quan hệ quen biết đến nhà gặp chị N. Tại đây, Ngoan “nổ” là có quen với những người có chức vụ, có thể “chạy án” cho chồng chị N. Tin tưởng vào lời hứa hão của Ngoan, chị N. sau đó đã chuyển 200 triệu đồng và bị đối tượng chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

Tiếp nhận tin báo của bị hại và tiến hành xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Thị Ngoan về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định ngoài vụ việc kể trên, đối tượng còn dùng thủ đoạn gian dối kêu gọi một số người để góp vốn cùng kinh doanh hải sản kiếm lời. Tuy nhiên, Ngoan không dùng số tiền trên để kinh doanh mà đã sử dụng vào mục đích cá nhân…

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông báo cho ai là bị hại của Phạm Thị Ngoan thì liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự, địa chỉ 492 đường Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng (hoặc qua Điều tra viên Nguyễn Thị Hồng Diễm, số điện thoại 0935.548.723) để trình báo và được hướng dẫn giải quyết.