Bắt tạm giam nữ nhân viên Nguyễn Thị Tuyết

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Tuyết (SN 1987, trú tại xã Cẩm Vịnh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội "Tham ô tài sản" theo quy định của điều 353 BLHS.

Kết quả điều tra xác định: Trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2024, Nguyễn Thị Tuyết, nhân viên thu cước của Trung tâm Kinh doanh VNPT Hà Tĩnh, được giao nhiệm vụ thu tiền cước sử dụng dịch vụ viễn thông của khách hàng tại xã Cẩm Quang và thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên.

Nguyễn Thị Tuyết khi bị bắt. Ảnh: CA Hà Tĩnh

Tuy nhiên, sau khi thu tiền từ khách hàng, Nguyễn Thị Tuyết không nộp đầy đủ về Trung tâm Kinh doanh VNPT Hà Tĩnh theo quy định mà chiếm đoạt một phần tiền cước để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hành vi trên của Nguyễn Thị Tuyết đã gây thiệt hại hơn 300 triệu đồng cho Trung tâm Kinh doanh VNPT Hà Tĩnh và hơn 100 triệu đồng đối với khách hàng sử dụng dịch vụ.

Sự việc không chỉ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài sản của đơn vị và cá nhân liên quan mà còn gây tổn hại lớn đến hình ảnh, uy tín của VNPT đối với khách hàng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.