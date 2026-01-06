HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bắt tạm giam nữ cán bộ ngân hàng Lê Trần Thảo Vy

Chi Chi (Tổng hợp) |

Lê Trần Thảo Vy bị bắt để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 6-1, báo Người lao động cho biết Viện KSND tỉnh Cà Mau đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với một phụ nữ từng công tác trong lĩnh vực ngân hàng, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can là Lê Trần Thảo Vy (32 tuổi, ngụ phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau). Theo kết quả điều tra ban đầu, vào năm 2022, trong thời gian còn làm việc tại một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh, Vy đã lợi dụng vị trí công tác để đưa ra các thông tin không đúng sự thật liên quan đến việc “đáo hạn ngân hàng” cho khách hàng.

Cụ thể, Vy tung tin có người cần vay tiền gấp để tất toán khoản vay ngân hàng, từ đó kêu gọi nhiều cá nhân góp tiền. Số tiền huy động được không được sử dụng đúng như cam kết mà bị can dùng vào mục đích cá nhân.

Bị can Lê Trần Thảo Vy khi bị bắt tạm giam. Ảnh: Báo NLĐ

Theo Tuổi Trẻ, sau khi thực hiện hành vi chiếm đoạt, Vy xin nghỉ việc và rời địa phương, lên TP HCM sinh sống. Đến năm 2025, cơ quan chức năng tiếp nhận đơn tố giác của các bị hại liên quan đến hành vi của người này.

Qua quá trình xác minh, điều tra, công an xác định tổng số tiền mà Vy đã chiếm đoạt vượt quá 1 tỉ đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra để làm rõ các tình tiết liên quan và xử lý theo quy định pháp luật.

