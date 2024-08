Bắt tạm giam Nguyễn Tấn Cường

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam gần đây đã tiến hành khởi tố, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tấn Cường (SN:1997, trú: phường Cẩm Phô, TP. Hội An, Quảng Nam) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Đây là diễn biến tiếp theo trong quán trình điều tra vụ án “Giết người, Gây rối trật tự công cộng” do Nguyễn Tấn Dũng (tên thường gọi là “Dũng Ka”; SN: 2004; trú tại: TT Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam) cùng một số đối tượng thực hiện.

Chân dung đối tượng Cường. Ảnh: CA tỉnh Quảng Nam

Trước đó, vào đêm ngày 4/6/2023, Nguyễn Nam (tên thường gọi là “Trần Hạo Nam”; SN: 1988; trú: phường Thanh Hà, Hội An, Quảng Nam) cùng một số đối tượng tìm Nguyễn Tấn Dũng để giải quyết mâu thuẫn. Thấy vậy, Dũng sử dụng súng hơi (bắn đạn chì) bắn về phía nhóm của Nguyễn Nam, thấy vậy nhóm của Nam bỏ chạy.

Hiện nay Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam 7 đối tượng để phục điều tra, xử lý. Vụ án đang được khẩn trương điều tra, làm rõ, sớm đưa ra truy tố, xét xử nhằm răn đe, phòng ngừa chung, kéo giảm tỷ lệ gia tăng của tội phạm về trật tự xã hội; góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.