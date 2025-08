Bắt tạm giam Nguyễn Quang Hiền và Nguyễn Đình Quyết

Mới đây, Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 2 bị can Nguyễn Quang Hiền và Nguyễn Đình Quyết về tội "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, một số doanh nghiệp trong khu công nghiệp An Phát trình báo mất trộm nhiều hộp báo số - bộ phận điều khiển quan trọng của xe nâng người, trị giá từ 8-15 triệu đồng mỗi chiếc.

Các vụ trộm xảy ra vào ban đêm, lợi dụng thời điểm công trường vắng người để đột nhập và tháo dỡ thiết bị. Các doanh nghiệp không những bị mất tài sản mà còn làm đình trệ tiến độ thi công các công trình trong khu công nghiệp.

Nguyễn Quang Hiền và Nguyễn Đình Quyết cùng số tang vật bị lực lượng chức năng bắt giữ (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Sau nửa tháng điều tra, Công an xã An Phú đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ 2 đối tượng gồm: Nguyễn Quang Hiền (40 tuổi) và Nguyễn Đình Quyết (29 tuổi), cùng trú tại TP. Hải Phòng.

Tang vật thu giữ gồm 16 hộp báo số xe nâng người, bộ dụng cụ phá khóa (máy cắt sắt, tua vít, kéo), xe máy và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan khác.