Bắt tạm giam nguyên giám đốc tài chính Công ty Vạn Xuân

Tối 1-7, tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Hà Tĩnh cho hay cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Bích Ngọc (SN 1984; ngụ xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà - kế toán trưởng, nguyên giám đốc tài chính Công ty CP Vạn Xuân); Trần Thị Châu Giang (SN 1982; ngụ phường Phục Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội - tổng giám đốc, thẩm định viên về giá) và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1982; ngụ phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội - thẩm định viên về giá thuộc Công ty CP Đầu tư và Định giá An Dương) về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định khởi tố Ngọc, Giang, Tùng (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Trung (SN 1977; ngụ phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội - giám đốc Công ty TNHH Thiết bị giáo dục và Đồ chơi Phương Anh) về tội "Trốn thuế".

Cơ quan chức năng khám xét nơi làm việc của Nguyễn Thị Bích Ngọc, nguyên giám đốc tài chính Công ty Vạn Xuân (Ảnh Công an Hà Tĩnh).

Nguyễn Thị Bịch Ngọc tại cơ quan điều tra (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Các quyết định khởi tố bổ sung này dựa trên quá trình điều tra vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính công tỉnh Hà Tĩnh cùng các đơn vị liên quan. Cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam thêm nhiều đối tượng.

Vụ án vẫn đang được Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.