Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng về tăng cường đấu tranh, trấn áp, không để hình thành các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự, trong đó có tệ nạn cờ bạc gây bức xúc trong Nhân dân, sau thời gian theo dõi, giám sát, ngày 12/5, trinh sát Đội 3 và Tổ Cảnh sát hình sự Khuvực 4 (Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố) đã tổ chức nhiều tổ công tác đồng loạt triệt xóa tụ điểm núp bóng lán trại nuôi gà để tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ đá gà tại tổ 129, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu.

Tại hiện trường, lực lượng Công an tạm giữ hàng chục đốitượng trong và ngoài thành phố đến tham gia; đồng thời thu giữ 2 con gà, 11 xe máy, 13 điện thoại di động…

4 đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ đá gà bi khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CA Đà Nẵng

Sau 5 ngày tích cực đấu tranh, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định được nhóm đối tượng cầm đầu tổ chức cá độ và hàng trăm con bạc đến tham gia cá độ tại tụ điểm nêu trên với số tiền cá cược khoảng 50 triệu đồng/ngày.

Theo đó, ngày 16/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố ĐàNẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đình Dũng (SN 1979), trú Tổ 129 phường Hoà Minh – Chủ trường gà; Phan Hoàng Vũ (SN 1980), trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê; Võ Quốc Huy (SN 1990), trú xã Hoà Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng và Nguyễn Phước Thiện (SN 1989), trú xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Ảnh: CA Đà Nẵng

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục truy xét mở rộng, điều tra làm rõ các đối tượng tham gia cá độ tại địa điểm nêu trên để xử lý triệt để.

Được biết, hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã thống kê danh sách đối tượng tham gia cá độ trong đường dây này, vì vậy yêu cầu các đối tượng đã tham gia cá độ khẩn trương ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Địa chỉ tiếp nhận đầu thú: số 239 Hồ Tùng Mậu, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Số điện thoại liên hệ: 02363.841.563.