Bắt tạm giam Nguyễn Bảo Hoàng, kẻ tông chết 2 mẹ con

Ngày 27/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Bảo Hoàng (31 tuổi, tạm trú tại phường An Lạc, quận Bình Tân) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo Điều 260 Bộ luật Hình sự. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, vào chiều ngày 15/6, Hoàng điều khiển ô tô hiệu Jeep mang biển kiểm soát 51K-314.07 – chiếc xe được mua lại từ ông L.H.T. (45 tuổi, ngụ quận Tân Phú) nhưng chưa làm thủ tục sang tên – đi ăn uống cùng bạn bè tại một quán ăn trên đường Vành Đai Trong (quận Bình Tân).

Nguyễn Bảo Hoàng đã bị khởi tố và bắt tạm giam. Ảnh: VTC News

Sau buổi ăn uống, khi điều khiển xe lưu thông đến đoạn gần ngã ba Sinco trên đường Kinh Dương Vương (phường An Lạc, quận Bình Tân), Hoàng đã gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng. Theo lời khai ban đầu, tài xế cho biết xe bị mất lái và không thể kiểm soát.

Hậu quả vụ tai nạn khiến hai mẹ con bà B.T.C. (72 tuổi) và chị N.T.T. (49 tuổi, cùng trú tại quận Tân Bình) tử vong tại chỗ, đồng thời anh T.K.C. (30 tuổi, ngụ quận 6) bị thương.

Sau khi gây tai nạn, thay vì ở lại hiện trường phối hợp giải quyết, Nguyễn Bảo Hoàng đã gọi bạn đến đón rồi rời khỏi hiện trường, sau đó di chuyển về tỉnh Đồng Tháp trong đêm.

Đến ngày 16/6, sau khi được cơ quan công an và người thân vận động, Hoàng đã đến Công an phường Mỹ Phú (TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đầu thú. Ngay sau đó, đối tượng được di lý về TP.HCM để phục vụ công tác điều tra.

Đáng chú ý, kết quả xét nghiệm mẫu máu được lấy một ngày sau khi xảy ra tai nạn cho thấy Hoàng âm tính với cả nồng độ cồn và ma túy.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý bị can theo quy định pháp luật.