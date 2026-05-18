Ngày 18-5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Văn T. (31 tuổi, trú xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”.

Đối tượng Hoàng Văn T. tại cơ quan điều tra

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 1-2026, T. quen biết một thiếu nữ 15 tuổi cùng địa phương. Sau thời gian tìm hiểu, hai người nảy sinh tình cảm.

Cơ quan điều tra xác định dù biết nạn nhân chưa đủ 16 tuổi, nhưng T. vẫn nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với thiếu nữ này tại nhà riêng.

Vụ việc bị phát hiện sau khi gia đình nghi ngờ, hỏi rõ sự việc và làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an.