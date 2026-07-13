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Bắt tạm giam Lường Văn Lập SN 1990

Duy Anh
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Đối tượng Lường Văn Lập bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Trộm cắp tài sản".

Ngày 13/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Trộm cắp tài sản", đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Lường Văn Lập, sinh năm 1990, trú tại: Thôn Hồ Du, xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh.

Bắt tạm giam Lường Văn Lập SN 1990 - Ảnh 1.

Đối tượng Lường Văn Lập tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Trước đó, Công an xã Biển Động nhận tin báo của chị H.T.T. về việc rạng sáng ngày 1/6, trong lúc đi bẻ vải thiều, chị bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe máy trị giá khoảng 30 triệu đồng để cạnh vườn.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Biển Động đã nhanh chóng tổ chức truy xét, xác minh đồng thời phát hiện, triệu tập đối tượng Lường Văn Lập, để đấu tranh.

Tại cơ quan điều tra, Lập khai nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp chiếc xe máy nói trên và bán để lấy tiền chi tiêu cá nhân, đồng thời lẩn trốn sự truy tìm của cơ quan Công an.

Đến ngày 4/7, Công an xã Biển Động đã phát hiện, triệu tập Lập khi Lập đang lẩn trốn tại địa bàn phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh.

Cơ quan điều tra đã thu giữ được xe mô tô là tang vật vụ án.

Bắt Trần Thị Diễm My SN 1993
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