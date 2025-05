Bắt tạm giam, khám xét nơi ở của ông Nguyễn Thành Dân

Ngày 27/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thành Dân, Chủ tịch UBND phường Trảng Dài, TP.Biên Hoà và 4 cán bộ thuộc Tổ Quản lý đô thị phường Trảng Dài, gồm: Phạm Văn Tú (sinh năm 1986); Trần Đình Hoài (sinh năm 1986); Trần Đình Hưng (sinh năm 1993) và Trần Văn Tuấn (sinh năm 1989) cùng trú tại TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, về tội “nhận hối lộ”; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Bá Thanh (sinh năm 1988) và Nguyễn Văn Vinh (sinh năm 1981) cùng trú phường Trảng Dài, TP.Biên Hoà về tội “môi giới hối lộ”.

Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai).

Theo điều tra ban đầu, thông qua các mối quan hệ quen biết, Nguyễn Bá Thanh, Nguyễn Văn Vinh đã nhận tiền của một số người dân trên địa bàn phường Trảng Dài, TP.Biên Hoà có nhu cầu xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp.

Sau khi nhận tiền, Thanh và Vinh đưa tiền cho một số cán bộ Tổ Quản lý đô thị phường Trảng Dài để lo thủ tục cho các hộ dân được phép xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp mà không bị kiểm tra, lập biên bản vi phạm, buộc ngừng xây dựng hoặc buộc tháo dỡ công trình.

Cơ quan công an thi hành quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Thành Dân, Chủ tịch UBND phường Trảng Dài, TP.Biên Hoà (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai).

Cơ quan công an thi hành lệnh khám xét nhà đối tượng Nguyễn Văn Vinh (người mặc áo thun màu xanh) (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai).

Cơ quan công an thi hành lệnh khám xét nhà đối tượng Trần Đình Hoài (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai).

Ngay sau khi thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam các bị can để tạm giam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã thi hành lệnh khám xét nơi làm việc và nơi ở của các đối tượng Nguyễn Thành Dân, Phạm Văn Tú, Trần Văn Tuấn, Trần Đình Hoài, Trần Đình Hưng và khám xét nơi ở của Nguyễn Bá Thanh và Nguyễn Văn Vinh nhằm phục vụ công tác điều tra.