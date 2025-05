Bắt tạm giam, khám xét nơi ở của Lê Văn Toàn

Thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 01 bị can về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” tại địa bàn huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

Thực hiện Kế hoạch của Công an tỉnh Hà Giang về thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ cát, sỏi trái phép trên địa bàn tỉnh. Ngày 15/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 03 tháng và thực hiện lệnh khám xét chỗ ở đối với Lê Văn Toàn (sinh năm 1987, trú tại thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang) về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” theo quy định tại khoản 2, Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Giang đọc Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Văn Toàn. Ảnh: CA Hà Giang

Trước đó, qua quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh xác định, từ tháng 01/2024 đến ngày 15/01/2025, đối tượng Lê Văn Toàn đã trực tiếp thực hiện hành vi khai thác trái phép khoáng sản là Vật liệu xây dựng thông thường (cát, sỏi) tại khu vực lòng sông Chảy (thuộc tổ 5 thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì).

Lê Văn Toàn đã thuê người lái máy xúc khai thác, lái xe vận chuyển đến các điểm tập kết và bán cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì để kiếm lời.

Tổng khối lượng cát, sỏi Toàn đã thực hiện khai thác trái phép là 13.733,7m3, có trị giá hơn 2,7 tỷ đồng. Hành vi khai thác cát, sỏi trái phép của Lê Văn Toàn khi không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đã vi phạm chế độ quản lý của Nhà nước về khai thác tài nguyên.