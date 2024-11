Bắt tạm giam, khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Giám đốc Vũ Đình Kiên

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh mới đây đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Vũ Đình Kiên - Giám đốc Công ty Cổ phần Thiên Nam về tội “Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên”.

Theo đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Quảng Ninh đã làm rõ hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên của Công ty Cổ phần Thiên Nam.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tống đạt các Quyết định tố tụng đối với Vũ Đình Kiên

Công ty này đã lợi dụng việc thực hiện Dự án thu hồi, chế biến đá cát tập kết tại các vị trí đầu tầng bãi thải mỏ tại khu vực phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh để khai thác đất đá thải mỏ không được Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp phép, gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn nguồn tài nguyên khoáng sản và tiền thuế cho ngân sách Nhà nước.

Cơ quan CSĐT khám xét trụ sở Công ty cổ phần Thiên Nam

Từ tháng 7/2023 đến 31/01/2024, Vũ Đình Kiên là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành công nhân và bố trí máy móc, thiết bị, phương tiện để khai thác trái phép trên 582 nghìn m3 đất đá thải mỏ tại khu vực phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, trị giá khoáng sản khai thác trái phép là 29,8 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tập trung mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hành vi sai phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm, triệt để theo quy định của pháp luật, đồng thời thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.