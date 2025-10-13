Bắt tạm giam, khám xét chỗ ở của shipper Lý Thế Vinh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở đối với Lý Thế Vinh, sinh năm 1986, ngụ ấp Xóm Lớn Ngoài, xã Năm Căn và Phạm Nguyễn Thành Vẹn, sinh năm 1992, ngụ ấp Bào Vũng, xã Tân Hưng.

Đồng thời, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Trung Kiên, sinh năm 1986, ngụ Khóm 1, xã Năm Căn; Nguyễn Sáng Mãi, sinh năm 1999, ngụ ấp Kại Lá, xã Tân Ân và Lê Vũ Hải, sinh năm 1995, ngụ ấp Nà Chim, xã Đất Mới để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với ông Lý Thế Vinh. Ảnh: CA Cà Mau

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, trong thời gian là nhân viên của Bưu Cục 54 Hùng Vương, Năm Căn thuộc Công ty Cổ phần dịch vụ Giao Hàng Nhanh, các đối tượng trên đã lợi dụng nhiệm vụ được giao chiếm dụng tiền các đơn hàng (tiền thu hộ), tổng số tiền 438.202.414 đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.