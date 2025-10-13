HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt tạm giam, khám xét chỗ ở của shipper Lý Thế Vinh

Chi Chi |

Cùng bị bắt tạm giam với Lý Thế Vinh còn có shipper Phạm Nguyễn Thành Vẹn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở đối với Lý Thế Vinh, sinh năm 1986, ngụ ấp Xóm Lớn Ngoài, xã Năm Căn và Phạm Nguyễn Thành Vẹn, sinh năm 1992, ngụ ấp Bào Vũng, xã Tân Hưng. 

Đồng thời, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Trung Kiên, sinh năm 1986, ngụ Khóm 1, xã Năm Căn; Nguyễn Sáng Mãi, sinh năm 1999, ngụ ấp Kại Lá, xã Tân Ân và Lê Vũ Hải, sinh năm 1995, ngụ ấp Nà Chim, xã Đất Mới để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.

Bắt tạm giam, khám xét chỗ ở của shipper Lý Thế Vinh- Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với ông Lý Thế Vinh. Ảnh: CA Cà Mau

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, trong thời gian là nhân viên của Bưu Cục 54 Hùng Vương, Năm Căn thuộc Công ty Cổ phần dịch vụ Giao Hàng Nhanh, các đối tượng trên đã lợi dụng nhiệm vụ được giao chiếm dụng tiền các đơn hàng (tiền thu hộ), tổng số tiền 438.202.414 đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bộ Công an vừa có đề xuất quan trọng liên quan đến 188 loại giấy tờ cá nhân của tất cả người dân
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

shipper

nhân viên giao hàng

bắt tạm giam

giao hàng

Công An Cà Mau

Phụ nữ

khám xét chỗ ở

Hay độc lạ

bắt shipper

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại