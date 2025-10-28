Bắt tạm giam giáo viên Trần Đình Duy

Ngày 28/10, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Đình Duy (SN 1986, trú tại xã Mậu A, tỉnh Lào Cai), giáo viên môn Tin học – Công nghệ – Thể dục của Trường THCS Yên Thái, để điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do muốn được Ban giám hiệu đánh giá cao và tin tưởng, bị can Duy đã nảy sinh ý định tạo dựng các văn bản giả mạo mang danh lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai, liên quan đến công tác kiểm tra hoạt động giáo dục.

Chân dung Trần Đình Duy. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai

Ngày 15/10, Duy truy cập internet, tải Công văn số 1620/UBND-VX ngày 26/8/2025 của UBND tỉnh về thực hiện các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ giáo dục năm học 2025-2026, rồi chỉnh sửa nội dung và số hiệu. Từ đó, Duy tạo ra văn bản mang số 1903/UBND-VX (ngày 15/10) với nội dung “kiểm tra thí điểm việc quản lý, thực hiện nhiệm vụ tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh”.

Sau khi soạn thảo văn bản giả, Duy gửi cho Hiệu trưởng Trường THCS Yên Thái, khoe rằng bản thân “có mối quan hệ cấp trên” và có thể “tác động” để đoàn kiểm tra không xuống trường làm việc.

Không dừng lại ở đó, hai ngày sau, Duy tiếp tục tạo thêm Công văn số 1921/UBND-VX giả mạo, thể hiện nội dung “đính chính” rằng sẽ không tiến hành kiểm tra đối với Trường THCS Yên Thái.

Hành vi trên bị phát hiện và báo cáo cơ quan chức năng. Công an tỉnh Lào Cai đang mở rộng điều tra nhằm xác minh động cơ, mục đích cũng như các yếu tố liên quan khác.