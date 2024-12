Bắt tạm giam Giám đốc Võ Hoàng Long

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam, đối với bị can Võ Hoàng Long, SN 1988 ở phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh – là Giám đốc phòng giao dịch Ngân hàng trên địa bàn Hà Tĩnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Do việc đầu tư kinh doanh thua lỗ và vay nợ trả lãi suất cao dẫn đến mất khả năng trả nợ nên từ khoảng cuối năm 2021 đến nay, Võ Hoàng Long đã nẩy sinh ý lừa tiền của người khác.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố đối tượng Võ Hoàng Long. Ảnh: CA Hà Tĩnh

Để thực hiện được hành vi của mình, Long đã lợi dụng uy tín bản thân mình là Giám đốc phòng giao dịch Ngân hàng trên địa bàn Hà Tĩnh, đưa ra nhiều thông tin gian dối với nhiều người về việc huy động tiền làm thủ tục đảo khế cho khách hàng, hứa hẹn trả mức lãi suất vay cao và vay trong thời gian ngắn hạn.

Bằng thủ đoạn trên, Võ Hoàng Long đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và các địa phương khác chiếm đoạt số tiền hơn 10.000.000.000 đồng sử dụng trả nợ, trả lãi và chi tiêu cá nhân khác.

Ảnh: CA Hà Tĩnh

Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 25/11, Cơ quan điều tra ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam, Lệnh khám xét chổ ở, nơi làm việc đối với bị can Võ Hoàng Long về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, điều 174, Bộ luật Hình sự. Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Cơ quan CSĐT thông báo để ai là bị hại liên quan đến Võ Hoàng Long thì liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ: Số 268, đường Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, SĐT 069.2628312 hoặc Điều tra viên thụ lý: Nguyễn Văn Vũ, số điện thoại: 0949708889 để được giải quyết theo quy định pháp luật.