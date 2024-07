Tối 10-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Quốc Việt (54 tuổi; ngụ huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi trốn thuế.



Bị can Đặng Quốc Việt. Ảnh: Công an cung cấp

Theo kết quả điều tra ban đầu, Việt đã sử dụng hơn 300 hóa đơn không hợp pháp của nhiều công ty để kê khai, hạch toán hàng hóa đầu vào… Qua đó, làm thất thoát ngân sách nhà nước trên 9 tỉ đồng.

Trước đó, bị can Việt bị khởi tố nhưng được cho tại ngoại để điều tra về hành vi mua bán hóa đơn trái phép. Tuy nhiên, qua quá trình điều tra, công an xác định ngoài hành vi mua bán hóa đơn trái phép thì bị can còn có hành vi trốn thuế nên khởi tố bổ sung và bắt tạm giam.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Việt là người thành lập và điều hành hoạt động của 3 công ty gồm: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng Việt Phát; Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng Việt Phát Cà Mau và Công ty TNHH MTV Quốc Việt Cà Mau.

Việt là giám đốc của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng Việt Phát Cà Mau và Công ty TNHH MTV Quốc Việt Cà Mau. Tại công ty còn lại, Việt giữ chức vụ phó giám đốc.

Từ năm 2020 cho đến nay, Việt đã điều hành 3 công ty nêu trên để mua bán khoảng 350 hóa đơn với trị giá khoảng 130 tỉ đồng. Số hóa đơn trên được bị can Việt mua lại rồi bán cho các doanh nghiệp khác.