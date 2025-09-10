HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt tạm giam đối với Lăng Văn Duyệt

Chi Chi |

Lăng Văn Duyệt (SN 1995, trú tại TDP Khả Lý Thượng, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh) bị bắt vì hành vi "Ngược đãi, hành hạ con".

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh (Cơ quan điều tra) mới đây cho biết đã thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với bị can Lăng Văn Duyệt (SN 1995, trú tại TDP Khả Lý Thượng, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi "Ngược đãi, hành hạ con" theo điểm a, khoản 2 Điều 185 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc được phát hiện, tiếp nhận và báo cáo kịp thời từ Công an phường Vân Hà; quá trình chỉ đạo, giải quyết đã được Cơ quan điều tra nắm bắt thông suốt, chỉ đạo sát sao, phân công điều tra viên xử lý quyết liệt.

Bắt tạm giam đối với Lăng Văn Duyệt - Ảnh 1.

Chân dung bị can Lăng Văn Duyệt. Ảnh: CA Bắc Ninh

Trước hành vi tàn nhẫn, coi thường pháp luật của bị can như nhiều lần dùng que tre, dây điện, bắt các con nhỏ tự tát vào mặt, quỳ gối trong thời gian dài, Cơ quan điều tra đã nhanh chóng củng cố chứng cứ, khởi tố, bắt tạm giam để điều tra, xử lý nghiêm minh.

Vụ án thể hiện sự quyết tâm của lực lượng Công an từ cơ sở đến lãnh đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, xử lý triệt để, không khoan nhượng với tội phạm, đặc biệt là hành vi bạo hành trẻ em.

Qua đây, Công an tỉnh Bắc Ninh đã cảnh báo: Mọi hành vi bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em đều vi phạm pháp luật và sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Người dân hãy kịp thời tố giác khi phát hiện vụ việc để bảo vệ trẻ em – những mầm non tương lai của đất nước. Không ai có quyền dùng bạo lực với trẻ em!

Bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Quang, kẻ đâm hỏng 4 mô tô cảnh sát
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

Bắc Ninh

công an

bắt tạm giam

hành hạ con

Hay độc lạ

ngược đãi con

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại