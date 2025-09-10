Bắt tạm giam đối với Lăng Văn Duyệt

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh (Cơ quan điều tra) mới đây cho biết đã thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với bị can Lăng Văn Duyệt (SN 1995, trú tại TDP Khả Lý Thượng, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi "Ngược đãi, hành hạ con" theo điểm a, khoản 2 Điều 185 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc được phát hiện, tiếp nhận và báo cáo kịp thời từ Công an phường Vân Hà; quá trình chỉ đạo, giải quyết đã được Cơ quan điều tra nắm bắt thông suốt, chỉ đạo sát sao, phân công điều tra viên xử lý quyết liệt.

Chân dung bị can Lăng Văn Duyệt. Ảnh: CA Bắc Ninh

Trước hành vi tàn nhẫn, coi thường pháp luật của bị can như nhiều lần dùng que tre, dây điện, bắt các con nhỏ tự tát vào mặt, quỳ gối trong thời gian dài, Cơ quan điều tra đã nhanh chóng củng cố chứng cứ, khởi tố, bắt tạm giam để điều tra, xử lý nghiêm minh.

Vụ án thể hiện sự quyết tâm của lực lượng Công an từ cơ sở đến lãnh đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, xử lý triệt để, không khoan nhượng với tội phạm, đặc biệt là hành vi bạo hành trẻ em.

Qua đây, Công an tỉnh Bắc Ninh đã cảnh báo: Mọi hành vi bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em đều vi phạm pháp luật và sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Người dân hãy kịp thời tố giác khi phát hiện vụ việc để bảo vệ trẻ em – những mầm non tương lai của đất nước. Không ai có quyền dùng bạo lực với trẻ em!